За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 254 людини

За минулий тиждень із прикордонних громад Сумської області евакуювали 254 людини, серед яких шестеро дітей.

Про це розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Переважно це жителі Великописарівської та Глухівської громад. Ці території щодня під обстрілами – ворог б’є по житлу, автівках, дистанційно мінує населені пункти. Евакуація – складне, але необхідне рішення, яке рятує життя", – зазначив Григоров.

Більшість людей після виїзду розміщуються у рідних або орендують житло самостійно. Для тих, хто цього зробити не може, область і громади забезпечують допомогу з розселенням – як на перший час, так і на тривалий період.

Працюють транзитні центри у Сумах, Ромнах і Шосткинському районі, у Шостці – хаб. Доступні понад 650 місць, а також 52 будинки, п'ять квартир і 45 місць у гуртожитках.