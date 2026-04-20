На Херсонщині через атаки РФ загинула людина, є поранені

Росіяни продовжують атакувати цивільне населення Херсонської області. Є загиблі і поранені.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зранку 20 квітня росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці неподалік Інженерного. Внаслідок влучання ворожого безпілотника поранення, несумісні з життям, дістав чоловік 1972 року народження.

Також, близько 14:50 росіяни атакували з дрона велосипедиста у Білозерці. Внаслідок ворожого удару 44-річний чоловік дістав вибухову травму та множинні уламкові поранення ніг.

Постраждалий в лікарні.

Також до лікарні звернувся чоловік, який постраждав через атаку російського дрона у Дніпровському районі Херсона. Його госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та струсом головного мозку.