За тиждень росіяни запустили по Херсонщині майже 5500 безпілотників

Російські окупанти за минулий тиждень застосували майже 5500 безпілотників по населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"росіяни продовжують нарощувати інтенсивність дронових ударів по Херсонщині", – каже він.

Минулого тижня ворог запустив по Херсонській області майже 5500 безпілотників – на 900 більше, ніж у попередній період.

"Завдяки професіоналізму наших оборонців більшість із них не досягли цілей й були знищені", – додає Прокудін.