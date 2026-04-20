Росія вбила одну людину та поранила сімох на Херсонщині

Упродовж доби через агресію РФ одна людина загинула та семеро отримали поранення через російські обстріли Херсонщини. Від атак потерпали 28 населених пунктів області.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Комишани, Золота Балка, Білозерка, Чорнобаївка, Розлив, Михайлівка, Гаврилівка, Архангельське, Мала Олександрівка, Урожайне, Антонівка, Веселе, Зеленівка, Іванівка, Кізомис, Львове, Микільське, Михайлівка, Новодмитрівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Високе, Качкарівка, Новотягинка, Новорайськ та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 1 людину.

У ОВА нагадують, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.