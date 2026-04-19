Окупаційні війська скинули девʼять керованих авіабомб на Херсон, Чорнобаївку, Білозерку та Розлив.

Сьогодні, 19 квітня, росіяни із авіації атакували Херсонщину. Є руйнування у обласному центрі та Чорнобаївці, але про постраждалих цивільних не повідомляли.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

"Росіяни продовжують тероризувати з авіації Херсонщину. Ввечері окупаційні війська скинули девʼять керованих авіабомб на Херсон, Чорнобаївку, Білозерку та Розлив", - розповів він.

Унаслідок влучань руйнувань зазнали складські приміщення в обласному центрі та будівля підприємства у Чорнобаївці.

Інформація щодо постраждалих серед цивільних не надходила.