Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Спочатку правоохоронці прибули просто як на побутову сварку. 

Голова Нацполіції розповів деталі про теракт у Києві 18 квітня
Іван Вигівський

Голова Національної поліції Іван Вигівський розповів, що виклик до поліції до чоловіка, який скоїв теракт у Києві, спочатку стосувався побутового конфлікту – сварки між сусідами.

Про це він розповів на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поліцейські спочатку прибули просто як на побутову сварку", – сказав Вигівський.

Він уточнив, що у стрілка був при собі травматичний пістолет, з якого він стріляв у сусіда.

"Він здійснив постріли в бік сусіда, з яким у нього був конфлікт… після чого забіг у свою квартиру, взяв ту зброю, з якою потім пішов у супермаркет, і підпалив квартиру, обливши рідиною", – розповів керівник Нацполіції.

"Тому, коли поліцейські їхали на виклик, вони не розуміли, що там відбувається саме така ситуація", – зазначив Вигівський.

Відповідаючи на питання, чи отримав хлопчик поранення саме від травматичної зброї, Вигівський сказав: "Скоріш за все, так".

Теракт у Києві, що відомо

  • У Голосіївському районі Києва 18 квітня невідомий відкрив стрілянину по людях. Відомо про 6 загиблих і 15 поранених. Як відомо, стрільця ліквідували під час затримання. 
  • За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.
  • На одному з відео видно, як двоє поліцейських втекли під час стрілянини і залишили цивільних без захисту. Голова МВС доручив провести службове розслідування щодо таких дій.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту. Він також заявив, що люди мають отримати право на збройний самозахист
  • Керівник патрульної поліції Євген Жуков сьогодні подав у відставку. 
Читайте також
