Голова Нацполіції розповів деталі про теракт у Києві 18 квітня

Спочатку правоохоронці прибули просто як на побутову сварку.

Голова Національної поліції Іван Вигівський розповів, що виклик до поліції до чоловіка, який скоїв теракт у Києві, спочатку стосувався побутового конфлікту – сварки між сусідами.

Про це він розповів на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поліцейські спочатку прибули просто як на побутову сварку", – сказав Вигівський.

Він уточнив, що у стрілка був при собі травматичний пістолет, з якого він стріляв у сусіда.

"Він здійснив постріли в бік сусіда, з яким у нього був конфлікт… після чого забіг у свою квартиру, взяв ту зброю, з якою потім пішов у супермаркет, і підпалив квартиру, обливши рідиною", – розповів керівник Нацполіції.

"Тому, коли поліцейські їхали на виклик, вони не розуміли, що там відбувається саме така ситуація", – зазначив Вигівський.

Відповідаючи на питання, чи отримав хлопчик поранення саме від травматичної зброї, Вигівський сказав: "Скоріш за все, так".

