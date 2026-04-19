Голова Нацполіції розповів деталі про теракт у Києві 18 квітня

Голова Національної поліції Іван Вигівський розповів, що виклик до поліції до чоловіка, який скоїв теракт у Києві, спочатку стосувався побутового конфлікту – сварки між сусідами.
Про це він розповів на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Поліцейські спочатку прибули просто як на побутову сварку", – сказав Вигівський.
Він уточнив, що у стрілка був при собі травматичний пістолет, з якого він стріляв у сусіда.
"Він здійснив постріли в бік сусіда, з яким у нього був конфлікт… після чого забіг у свою квартиру, взяв ту зброю, з якою потім пішов у супермаркет, і підпалив квартиру, обливши рідиною", – розповів керівник Нацполіції.
"Тому, коли поліцейські їхали на виклик, вони не розуміли, що там відбувається саме така ситуація", – зазначив Вигівський.
Відповідаючи на питання, чи отримав хлопчик поранення саме від травматичної зброї, Вигівський сказав: "Скоріш за все, так".
Теракт у Києві, що відомо
- У Голосіївському районі Києва 18 квітня невідомий відкрив стрілянину по людях. Відомо про 6 загиблих і 15 поранених. Як відомо, стрільця ліквідували під час затримання.
- За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.
- На одному з відео видно, як двоє поліцейських втекли під час стрілянини і залишили цивільних без захисту. Голова МВС доручив провести службове розслідування щодо таких дій.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту. Він також заявив, що люди мають отримати право на збройний самозахист.
- Керівник патрульної поліції Євген Жуков сьогодні подав у відставку.