Головком Сирський окреслив проблеми у сфері безпілотників та визначив пріоритети розвитку

Українська армія має суттєві досягнення у розвитку безпілотників.

Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про наявність низки системних проблем у сфері безпілотних комплексів, водночас підкресливши значні досягнення українських військових у цьому напрямку.

Про це Головком повідомив за підсумками наради з представниками військових частин та органів управління Сил оборони, які застосовують безпілотні системи.

За словами Сирського, проблемні питання стосуються насамперед закупівель, нормативної бази, фінансової підтримки дослідницьких і розробницьких (R&D) майстерень, а також організаційно-штатних змін у підрозділах безпілотних систем.

Водночас Головнокомандувач наголосив, що українська армія має суттєві досягнення у розвитку безпілотників. Йдеться про розвідувальні та ударні БпЛА літакового і мультироторного типів, FPV-дрони, системи на радіоуправлінні та оптоволокні, дрони-перехоплювачі, а також наземні роботизовані комплекси.

Сирський підкреслив, що розвиток безпілотних систем є критично важливим для перемоги та збереження життя українських військових.

"Ми не маємо іншого шляху, ніж нарощувати ефективність і міць наших безпілотних систем", – зазначив він.

Також, за його словами, триває постійне змагання з російським агресором одразу за трьома напрямами: якість і чисельність підрозділів безпілотних систем, технологічний розвиток та економічні можливості.

