Двоє мешканців Дніпропетровщини поранені через агресію РФ

У Дніпропетровській області сьогодні двоє людей отримали поранення через російські обстріли.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Понад 20 разів протягом дня ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією.

У Васильківській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджені підприємства. Постраждали двоє чоловіків: 51-річний у важкому стані, 70-річний – у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Горіла будівля, що не експлуатувалася. Понівечені приватний будинок та автівки.