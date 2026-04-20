Через обстріли на Дніпропетровщині постраждали шестеро людей

У Дніпропетровській області через російські обстріли постраждали шестеро людей. Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Про це у телеграмі повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджені підприємства, інфраструктура, приватні будинки, п'ятиповерхівка, господарська споруда. Поранені п'ятеро людей. Троє з них госпіталізовані, 74-річний чоловік – у важкому стані.

У Кривому Розі виникла пожежа. Понівечені інфраструктура та багатоповерхівки. Постраждав 39-річний чоловік. Вона на амбулаторному лікуванні.

У Синельниківському районі під ударом були Шахтарське, Васильківська і Покровська громади. Горіли приватний будинок і господарська споруда. Пошкоджена інфраструктура.