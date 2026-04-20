Через обстріли на Дніпропетровщині постраждали шестеро людей

Окупанти атакували область безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Через обстріли на Дніпропетровщині постраждали шестеро людей
наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області через російські обстріли постраждали шестеро людей. Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Про це у телеграмі повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа. 

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджені підприємства, інфраструктура, приватні будинки, п'ятиповерхівка, господарська споруда. Поранені п'ятеро людей. Троє з них госпіталізовані, 74-річний чоловік – у важкому стані. 

У Кривому Розі виникла пожежа. Понівечені інфраструктура та багатоповерхівки. Постраждав 39-річний чоловік. Вона на амбулаторному лікуванні. 

У Синельниківському районі під ударом були Шахтарське, Васильківська і Покровська громади. Горіли приватний будинок і господарська споруда. Пошкоджена інфраструктура.

