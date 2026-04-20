У Сумській області через російські атаки поранені двоє людей. Це 75-річний чоловік та 86-річна жінка.
Про це розповіли у обласній поліції.
Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували Сумський, Шосткинський, Охтирський та Роменський райони.У у Верхньосироватській громаді Сумського району внаслідок дронової атаки поранений 75-річного чоловіка. Пошкоджено будинки, авто та лінію електропередач.
Також у Сумській і Краснопільській громадах зафіксовано пошкодження житлових будинків, транспорту, складських приміщень та об’єктів інфраструктури.
У Шосткинському районі найбільших руйнувань зазнали Шосткинська та Глухівська громади. Там пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, авто, та енергетику.
У Великописарівській громаді Охтирського району пошкоджено приватне домоволодіння.
В Недригайлівській громаді Роменського району внаслідок атаки БпЛА поранено 86-річну жінку.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.