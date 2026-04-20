​Вчора російська армія втратила понад 1000 солдатів

Упродовж доби армія РФ втратила 1050 солдатів, по 2 танки та бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, засіб ППО, 174 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та одну одиницю спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 319 270 (+1 050) осіб
- танків – 11 884 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 422 (+2) од.
- артилерійських систем – 40 396 (+72) од.
- РСЗВ – 1 748 (+0) од.
- засоби ППО – 1 350 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 248 558 (+1 427) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 571 (+174) од.
- спеціальна техніка – 4 132 (+1) од.
Дані уточнюються.