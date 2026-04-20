​Вчора російська армія втратила понад 1000 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби армія РФ втратила 1050 солдатів, по 2 танки та бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, засіб ППО, 174 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та одну одиницю спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 319 270 осіб.

