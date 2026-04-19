Зеленський анонсував важливі новини щодо безпекової співпраці з партнерами

Президент України Володимир Зеленський анонсував «важливі новини» щодо безпекової співпраці із партнерами. Зокрема, фіналізують договір із Індією.

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

«Не забуваємо, що ППО для України, підтримка для нашої армії, забезпечення нашої оборони – це незмінний пріоритет. Буде більше наших безпекових домовленостей – Рустем Умєров працює з відповідними країнами. Вже є домовленість про безпекову співпрацю з Індією – фіналізуємо, щоб були документи. Рустем щойно мені доповів деталі», – зазначив президент.

Він також нагадав, що важливо розблокував пакет підтримки для України який є ухваленим, але ще не почав надходити. Тому Україна почне нову роботу із європейськими партнерами.

«Окреме питання – це санкції проти Росії за цю війну та які повинні штовхати Росію до реальної дипломатії. На жаль, є чергове рішення Америки на послаблення нафтових санкцій. Жодної реальної користі від цього для дипломатії не буде, і кожен долар від нафти тільки налаштовує Росію воювати далі. Але навіть цими грошима вони все одно не вирішать проблем», – сказав Зеленський і додав, що українські «далекобійні санкції» продовжують працювати.