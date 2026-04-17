Мінцифри заявило, що Японія зацікавилась українськими «Дією» та «Мрією»

Україна ділиться досвідом цифровізації держпослуг із Японією. Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль під час візиту до Токіо презентувала розвиток платформ «Дія» та «Мрія».

За її словами, Україна змогла за шість років побудувати систему «держави у смартфоні», на яку інші країни витрачають десятиліття. «Дія» дає доступ до цифрових документів і держпослуг, зокрема дозволяє проходити реєстрації онлайн, а також запускати сервіси на кшталт «Шлюбу онлайн».

Окрему увагу під час зустрічей приділили освітньому проєкту «Мрія», який створює для учнів персоналізований цифровий освітній простір і допомагає з вибором майбутньої професії.

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) та освітня компанія Gakken зацікавилися можливістю адаптувати українські рішення у своїй системі освіти.

Сторони також обговорили співпрацю у сфері штучного інтелекту та цифрових реєстрів. У Мінцифри вважають, що це допоможе пришвидшити автоматизацію держпослуг і спростити взаємодію бізнесу з державою.

Зустрічі відбулися за участі посольства України в Японії, а також представників японських урядових структур, зокрема Міністерства економіки, Міністерства внутрішніх справ і комунікацій та Цифрового агентства Японії.