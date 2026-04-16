Новий закон про стягнення боргів: автоматизація, небезпека збоїв і правда про «конфіскацію квартири через одну гривню»

Тож LB.ua разом із юристами розбирається, чи справді закон містить такі норми і що на практиці змінить цифровізація виконавчого провадження.

Полеміка щодо законопроєкту про нарощення виконавчого провадження точилась і під час ухвалення в першому читанні восени 2025 року. Тоді ми писали про страшилки, які поширювались навколо проєкту, і спростували їх. Однак після другого читання загрозливі розмови відновились.

Опозиційні депутати розкритикували закон: мовляв, він нібито дозволить позбавляти боржників майна без вироку суду за несплату навіть невеликих штрафів. Критики стверджували, що закон передбачає автоматичне внесення людини до Єдиного реєстру боржників із швидким блокуванням усіх рахунків.

Автоматичне внесення в реєстр? Ні

Адвокат Анатолій Сівоздрав, керівник практики супроводу бізнесу Gracers, заперечує, що закон передбачає автоматичне внесення людини до Єдиного реєстру боржників без рішення суду чи виконавчої постанови, а лише за фактом наявності боргу.

За його словами, закон пропонує зміни до статті 9 закону «Про виконавче провадження». Відомості про боржника вносять до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про:

1) відкриття виконавчого провадження;

2) поновлення виконавчого провадження;

3) повернення виконавчого документа стягувачу;

4) відновлення виконавчого провадження; скасування постанов або інших документів, які були підставою для виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників;

5) накладення на боржника штрафу за рішенням немайнового характеру;

6) внесення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників за рішенням про стягнення аліментів.

«Отже, для внесення в реєстр необхідна постанова суду, виконавця або державного органу чи органу місцевого самоврядування, який може накладати штрафи за адміністративні правопорушення», — каже Анатолій Сівоздрав.

Анатолій Сівоздрав, адвокат, керівник практики супроводу бізнесу GRACERS

Під час обговорення законопроєкту у Верховній Раді народна депутатка з групи «За майбутнє» Анна Скороход висловила побоювання, що через збої в роботі «Укрпошти» і «Дії» люди не отримуватимуть повідомлення про виконавчі провадження й не знатимуть, що їм присудили штраф. Депутатка Скороход (яка сама перебуває під слідством) передбачає, що за новою прискореною процедурою люди дізнаватимуться про виконавчі провадження вже після того, як їх внесли до реєстру і заблокували рахунки.

Анатолій Сівоздрав підтверджує, що таке можливо. Такі випадки трапляються й зараз. Боржник може дізнатись про заборгованість, лише отримавши від виконавця постанову про відкриття провадження або зайшовши на сайт Автоматизованої системи виконавчого провадження чи Реєстру боржників і знайшовши там себе. Чи є у вас відкриті виконавчі провадження, можна також перевірити в застосунку «Дія».

Автоматичне блокування рахунків? Теж ні

Автоматичного блокування банківських рахунків одразу після внесення в реєстр боржників закон також не передбачає. «Рішення про арешт рахунків у більшості випадків виносять державні або приватні виконавці. А банки виконують ці рішення», — каже Анатолій Сівоздрав.

Натомість твердження, що навіть невеликий несплачений борг може призвести до блокування рахунків, — правда. Закон не запроваджує універсального мінімального порогу боргу.

«Чинне законодавство встановлює перелік коштів, на які не може бути звернене стягнення: соціальні виплати, певні види допомоги, — коментує правник. — Однак банки часто блокують рахунок повністю, і боржник мусить окремо доводити походження грошей». Отже, за законом людина може оскаржувати арешт частини своїх грошей, але на практиці добитися часткового розблокування нелегко.

Арешт майна без суду? Не зовсім

Критики нового закону змальовували ситуації, коли в людини через невеликий борг без суду заберуть, наприклад, квартиру. Анатолій Сівоздрав каже, що арешт майна — це стадія виконання рішення суду, виконавчого припису тощо.

«Закон прямо встановлює, що арешт може накладатися постановою державного або приватного виконавця в межах відкритого виконавчого провадження без отримання окремого судового рішення на кожну дію, як зараз», — каже адвокат.

Новий закон спростив цю процедуру. Простими словами, після відкриття виконавчого провадження виконавець через автоматизовану систему встановлює активи боржника і має право накласти арешт фактично негайно — або відразу після відкриття провадження, або не пізніше наступного робочого дня після виявлення грошей чи майна.

«Класична модель із попереднім повідомленням і строком для реакції боржника перед арештом суттєво звужується», — попереджає адвокат. Водночас закон дає можливість оскаржити дії чи бездіяльність виконавця в суді.

Єдине житло заберуть за борги? Умови стали м’якшими

Юлія Тимошенко, критикуючи новий закон, лякала, що в порушників правила дорожнього руху за несплачену одну гривню штрафу забиратимуть єдине житло.

За новим законом за борги можуть арештувати й конфіскувати нерухомість, але встановлене обмеження для єдиного житла залежно від розміру боргу. Якщо дотепер стягнути єдине майно можна було, якщо сума боргу перевищувала 20 мінімальних зарплат (у 2026 році це 173 тисячі гривень), то з новим законом поріг підвищили до 50 мінімалок — 432 тисяч гривень.

Нардеп зі «Слуги народу» Ігор Фріс каже, що в такий спосіб законодавці посилили соціальний захист громадян і право на єдину нерухомість.

Отже, якщо людина має борг, більший за 432 тисячі гривень, і не має достатньої кількості іншого майна або грошей, у неї справді можуть забрати єдину квартиру. «При цьому закон закріплює черговість: спочатку гроші, потім інше майно», — говорить адвокат.

Отже, через 1 гривню несплаченого штрафу квартиру не заберуть. Але можуть відкрити виконавче провадження й заарештувати рахунки або майно. До речі, купити чи продати авто боржник, поки не закрите виконавче провадження, не матиме права.

З плюсів: автоматичне виключення з реєстру без тяганини

Одна з ключових новацій закону — автоматичне виключення боржника з реєстру відразу після сплати боргу. Раніше боржник мав іти з паперовою платіжкою до виконавця, аби він виніс постанову, а потім чекати, поки банк отримає цю постанову й виконає її.

Адвокатка юридичної компанії Eternix Вікторія Гаврилкіна каже: «Це один із позитивних моментів — швидкість зняття арешту, прозорість, відсутність людського фактору виконавця, який може припускатись помилок».

Якщо закон вступить у дію, достатньо буде сплатити борг (зокрема через «Дію»). Коли гроші надійдуть на рахунок органу Державної виконавчої служби або приватного виконавця, Автоматизована система виконавчого провадження сама надішле сигнал банку про розблокування рахунків.

«Із нерухомістю, ймовірно, буде складніше, оскільки вона вимагає перевірки. Проте закон все одно пришвидшує цей процес через електронний обмін. Щойно борг погасили, і це зафіксувала автоматизована система, запис про арешт у реєстрах має анулюватись на підставі електронної постанови виконавця, що генерується автоматично», — пояснює адвокатка.

Загрозою залишаються збої в роботі автоматизованої системи. Тоді можна подати скаргу через електронний кабінет боржника, звернутись до технічної підтримки системи, а також оскаржити в суді бездіяльність виконавця.

Виклик для захисту прав боржників

Адвокат Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії Winner, називає закон у цілому правильним кроком у напрямку цифровізації і підвищення платіжної дисципліни. Водночас він бачить у ньому серйозний виклик для захисту прав боржників.

«Бо закон створює для стягнення так звані “швидкі рейки”: розширюється автоматизація виконавчого провадження, поглиблюється інтеграція Автоматизованої системи виконавчого провадження і Єдиного реєстру боржників з іншими державними реєстрами й банківською системою. Це означає менше ручної роботи виконавця й більше автоматичних рішень — від виявлення майна до блокування операцій із ним», — каже адвокат.

Більше автоматичних рішень — це більший ризик помилки чи збоїв у роботі системи. Тим часом «механізми швидкого виправлення таких помилок і доступного оскарження для пересічного громадянина поки що виглядають недостатньо зрозумілими», каже Ігор Ясько. Він не виключає, що з новим законом у адвокатів і судів побільшає роботи.

«Для звичайних громадян це, по суті, означає кінець епохи “а раптом не дійде до виконання”. Навіть невеликі борги за аліментами, штрафами, комунальними послугами з більшою ймовірністю матимуть відчутні наслідки — від арешту рахунків до проблем із реєстрацією майнових угод. І якщо держава паралельно не спростить для людей процедури виправлення помилок і захисту від надмірних обмежень, суспільне невдоволення цією реформою може швидко зрости», — коментує правник.

Бажання держави розв’язати проблему несплачених боргів можна зрозуміти, поглянувши на статистику. За даними Opendatabot, у березні 2026 року в Єдиному реєстрі боржників було 9,5 мільйонів боргів. За останній рік їх побільшало на понад пів мільйона (+6 %). Кожен п’ятий борг — це несплачений штраф за порушення правил дорожнього руху. 8,6 % боргів — неоплачені комунальні послуги.