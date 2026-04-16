ЄС і НАТО сперечаються через контроль над масштабним переозброєнням Європи

ЄС і НАТО опинилися в конфлікті через контроль над масштабним переозброєнням Європи, обсяг якого може сягнути $1 трлн на рік. Суперечка стосується насамперед того, хто визначатиме політику оборонного виробництва і яку зброю закуповуватимуть європейські країни.

Як пише Financial Times, цей процес активізувався через заяви Дональда Трампа щодо безпеки Європи.

НАТО традиційно виступало проти того, щоб Брюссель перебрав на себе більше повноважень у сфері оборони. Однак вимоги США до союзників збільшити власні оборонні витрати змусили ЄС активніше втручатися в політику виробництва озброєнь – сферу, де він має більше інструментів, ніж НАТО.

Одним із ключових питань є роль американського озброєння. НАТО виступає проти підходу ЄС «купуй європейське», тоді як Брюссель прагне розвивати власну оборонну промисловість і співпрацю між країнами ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн має зустрітися з генсеком НАТО Марком Рютте, щоб обговорити ці питання, зокрема промислову політику.

У ЄС вважають, що через напружені відносини зі США та заяви Трампа Європа повинна досягти «стратегічної автономії» у сфері оборони та менше залежати від американської підтримки. Водночас у Брюсселі зростає невдоволення позицією Рютте, який виступає проти такого підходу.

Представники НАТО критикують ініціативи ЄС, зокрема створення європейської системи ППО, «стіни дронів» на кордонах з Росією та посилення військових структур Євросоюзу. У НАТО вважають, що Єврокомісія має зосередитися на економіці та торгівлі, а не втручатися в безпекову сферу.

Сам Рютте раніше заявляв, що Європа «живе ілюзіями», якщо думає, що може захистити себе без США, попереджаючи про дублювання функцій і ускладнення системи безпеки.

Попри це, обидві сторони визнають необхідність збільшення оборонних витрат і певною мірою співпрацюють. ЄС уже виділив €150 млрд кредитів на закупівлю озброєнь і послабив бюджетні обмеження для оборонних витрат. Німеччина підтримує компромісний підхід — розвиток європейських можливостей без відмови від американських систем.

Вирішальну роль у розподілі коштів зрештою відіграють держави-члени, які контролюють близько 90% оборонних витрат.