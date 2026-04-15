Федоров: Низка держав на «Рамштайні» оголосила про нові фінансові внески до PURL

«Це важливо, бо таким чином ми отримуємо ракети PAC3 до Patriot, які потрібні для того, щоб боротися з балістичними атаками ворога», - пояснив міністр.

Кілька країн-партнерів оголосили про нові фінансові внески до PURL, які дозволять закупити додаткові американські ракети для систем ППО.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України, передає «Європейська правда».

Схема PURL передбачає закупівлю озброєння виробництва США за кошти країн НАТО та інших союзників для потреб ЗСУ. За словами Федорова, про готовність зробити нові внески в цей проєкт заявили Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва та Естонія.

