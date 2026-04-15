Росія масовано атакує Україну балістикою і дронами, а тим часом зазнає великих втрат на фронті.

Як повідомив перед засіданням «Рамштайну» глава Міноборони Михайло Федоров, ворог втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр.

«На полі бою ми не лише утримуємо позиції — ми нарощуємо тиск. Втрати росії досягли рівня, що перевищує темпи її мобілізації... Ми робимо кожен метр української землі надзвичайно дорогим для ворога. Сьогодні Росія втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині — у середньому 428. Паралельно посилюємо тиск на економіку Росії, зокрема в енергетичному секторі. Порушуємо логістику, збільшуємо витрати та зменшуємо ресурси для фінансування війни», - розповів Федоров.

Він наголосив, що пріоритети України незмінні - протиповітряна оборона, масштабування українських дронів і ракет, а також забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами.

Федоров також повідомив, що цієї зими РФ випустила по Україні 462 балістичні ракети, майже 600 крилатих ракет і 27 тисяч дронів типу Shahed.

«Ми посилили протиповітряну оборону. Рівень перехоплення крилатих ракет досяг майже 80%, а дронів — до 90%», - наголосив міністр.

Він додав, що на засіданні «Рамштайну» 15 квітня представлять нові ініціативи для зміцнення співпраці.