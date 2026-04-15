​Засудили екскомандира ЗСУ, який спробував завербувати мера Очакова для роботи на Росію

Також зрадник зливав окупантам дані про дислокацію підрозділів Сил оборони на Миколаївщині.

ЗСУ, фото ілюстративе
Фото: cow.org.ua

До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили агента російського ГРУ, котрого викрили на Миколаївщині у березні 2023 року.

Як повідомила Служба безпеки, зловмисник намагався схилити керівництво Очакова до співпраці з росіянами, аби місто перейшло під їхній контроль.

Засудженим виявився колишній командир одного з центрів спецпризначення ЗСУ, який після початку повномасштабного вторгнення Росії влаштувався помічником мера Очакова. Слідство встановило, що він діяв за завданням ворожої воєнної розвідки. Зокрема, агент пропонував міському голові «посаду» в окупаційній адміністрації в обмін на сприяння у здачі громади. 

Крім спроб підкупу влади, зрадник збирав дані про дислокацію підрозділів Сил оборони, які захищають південні райони області. Для отримання інформації він використовував свої старі зв’язки серед військовослужбовців та посадовців. Під час обшуків у «крота» вилучили телефон із доказами листування з російським куратором, а також тепловізори, незареєстровану зброю та набої.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та у незаконному поводженні зі зброєю. Вирок передбачає максимальний термін покарання, визначений за сукупністю вказаних злочинів.

