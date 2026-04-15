З початку доби на фронті відбулося 58 боєзіткнень, ще 9 боїв тривають

Від початку доби агресор 58 разів атакував позиції Сил оборони. Досі триваєть 9 боїв, інформує Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Бачівськ, Іскрисківщина, Яструбщина, Атинське, Рижівка, Кореньок, Будки, Волфине, Нескучне, Зноб-Трубчевська, Рогізне, Прогрес. Під ворожими авіаударами опинилися Бездрик та Хомине.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані бомби, здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили два ворожі штурми у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Шийківка, Новосергіївка, Лиман.

На Слов’янському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував у районах населених пунктів Міньківка, Никифорівка та у бік Федорівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки та у бік Іллінівки, Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Муравка, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Іванівка. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районі населеного пункту Олександроград. Авіаційного удару зазнали околиці населеного пункту Підгаврилівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Прилук та у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Староукраїнка. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Чарівне, Копані.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційного удару по місту Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три марні атаки в бік Антонівського мосту. Ще одне боєзіткнення наразі триває.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.