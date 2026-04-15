Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Упродовж дня росіяни поранили чотирьох цивільних на Херсонщині

РФ продовжує терор цивільного населення Херсонщини.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж дня 15 квітня росіяни продовжили атакувати населення Херсонщини з різних видів озброєння. Унаслідок атак четверо людей поранені, серед них дитина.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.         

 "За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні. 

За даними слідства, 15 квітня 2026 року військові армії РФ здійснювали обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою артилерійської, мінометної зброї, застосовували також дрони різного типу. 

Унаслідок обстрілів четверо людей, серед них підліток. Всі постраждалі дістали поранень через застосування ворогом БпЛА.  

У Надіївці скинули вибухівку на приватний будинок – поранено 14-річного хлопця. Вранці та вдень окупанти атакували FPV-дронами Херсон та Комишани – травмовано двох чоловіків. І ще одна людина дістала поранень у Чорнобаївці від вибуху снаряду, скинутого з БпЛА.  

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.  

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Читайте також
