Упродовж дня росіяни поранили чотирьох цивільних на Херсонщині

Упродовж дня 15 квітня росіяни продовжили атакувати населення Херсонщини з різних видів озброєння. Унаслідок атак четверо людей поранені, серед них дитина.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 15 квітня 2026 року військові армії РФ здійснювали обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою артилерійської, мінометної зброї, застосовували також дрони різного типу.

Унаслідок обстрілів четверо людей, серед них підліток. Всі постраждалі дістали поранень через застосування ворогом БпЛА.

У Надіївці скинули вибухівку на приватний будинок – поранено 14-річного хлопця. Вранці та вдень окупанти атакували FPV-дронами Херсон та Комишани – травмовано двох чоловіків. І ще одна людина дістала поранень у Чорнобаївці від вибуху снаряду, скинутого з БпЛА.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.