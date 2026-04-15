Сирський долучився до засідання головкомів і начальників генштабів країн із коаліції охочих

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський долучив до засідання головкомів і начальників генеральних штабів збройних сил держав-членів Коаліції охочих у форматі відеоконференції.
За словами Сирського, такі засіданні дозволяють «оперативніше спрямовувати ініціативи учасників Коаліції із площини пропозицій у площину практичного військового планування та дій на підтримку Збройних Сил України».
«Серед іншого обговорили питання щодо реалізації стратегії безпекових гарантій для України з боку держав-учасниць Багатонаціональних сил у форматі Коаліції охочих. Цей конструктивний діалог підтверджує щирість намірів наших партнерів досягти миру в Україні та зміцнити безпеку європейського континенту», - повідомив головком.
- Коаліція охочих - це об'єднання держав, переважно європейських, які взяли на себе роль гарантів безпеки України. На відміну від «Рамштайну», група зосереджена на довгострокових гарантіях безпеки, розгортанні миротворчого контингенту та захисті України після можливого припинення вогню.
- Офіційними співголовами є Великобританія і Франція. Саме ці дві країни, як зазначав Володимир Зеленський у січні цього року, мають стати основою майбутнього іноземного контингенту в Україні, очоливши наземний та повітряний компоненти безпеки.
- У засіданнях беруть участь представники близько 35–40 держав та організацій.
- Представники США інколи беруть участь у робочих зустрічах для координації дій.
- Ініціатива почала активно оформлюватися у першій половині минулого року.
- У березні засіданні коаліції в Парижі зібрало лідерів близько 30 держав. Серед них були президенти України, Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, в.о. Президента Румунії, канцлер Німеччини, премʼєр-міністри Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Словенії, Швеції, віцепрезидент Туреччини, президенти Європейської ради та Європейської комісії, генеральний секретар НАТО. На рівні послів представлені Австрія, Австралія та Канада.