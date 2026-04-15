Сирський долучився до засідання головкомів і начальників генштабів країн із коаліції охочих

Говорили, зокрема, про безпекові гарантії для України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський долучив до засідання головкомів і начальників генеральних штабів збройних сил держав-членів Коаліції охочих у форматі відеоконференції.

За словами Сирського, такі засіданні дозволяють «оперативніше спрямовувати ініціативи учасників Коаліції із площини пропозицій у площину практичного військового планування та дій на підтримку Збройних Сил України».

«Серед іншого обговорили питання щодо реалізації стратегії безпекових гарантій для України з боку держав-учасниць Багатонаціональних сил у форматі Коаліції охочих. Цей конструктивний діалог підтверджує щирість намірів наших партнерів досягти миру в Україні та зміцнити безпеку європейського континенту», - повідомив головком.