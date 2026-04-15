ГоловнаСвіт

Рютте: союзники мають наростити оборонну допомогу Україні до $60 млрд у 2026 році

Союзники мають забезпечити стабільну та безперервну підтримку України.

Країни-партнери, які підтримують Україну, повинні збільшити інвестиції в оборонну допомогу, щоб забезпечити додаткові 60 мільярдів доларів підтримки у 2026 році. 

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед черговою зустріччю Контактної групи з питань оборони України, пише "Укрінформ".

За його словами, ця сума має бути додатковою до фінансування, яке передбачається в межах механізмів ЄС, зокрема спільних кредитних програм для підтримки України.

"Ми спостерігаємо, як Україна тримає лінію бою та завдає величезних втрат росіянам", — зазначив Рютте, додавши, що щомісячні втрати Росії перевищують показники всього десятирічного періоду війни СРСР в Афганістані.

Він наголосив, що попри численні виклики, союзники мають забезпечити стабільну та безперервну підтримку України. "Ми не можемо втрачати Україну з поля зору", — підкреслив генсек НАТО.

Рютте також відзначив, що Україна є не лише отримувачем допомоги, а й важливим партнером у сфері безпеки, який вже робить внесок у стабільність інших регіонів, зокрема у Перській затоці.

Окремо він підкреслив необхідність більш передбачуваного підходу до фінансування оборонної підтримки. За його словами, значна частина навантаження нині припадає лише на кілька країн-союзників, що потребує перегляду підходів до розподілу внесків.

Серед пріоритетів допомоги Україні Рютте назвав системи протиповітряної оборони, безпілотні технології та боєприпаси великої дальності. 

Він також наголосив на важливості ініціативи PURL, у межах якої продовжується постачання критично важливого озброєння та обладнання.

"Вони продовжують надходити, але союзникам та партнерам потрібно це фінансувати", — додав він.

Рютте висловив сподівання, що під час поточної зустрічі Контактної групи країни-учасниці оголосять нові зобов’язання щодо підтримки України.

Також він згадав про майбутній саміт Саміт НАТО в Анкарі, де, за його словами, планується обговорення більш системного та прогнозованого підходу до оборонної допомоги Україні.

"Занадто мало країн несуть занадто великий тягар. І ми повинні вирішити це питання", — підсумував генеральний секретар НАТО.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies