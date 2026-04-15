​В ЄС розробили застосунок для перевірки віку дітей під час користування інтернетом

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила в середу перед журналістами в Брюсселі із заявою про заходи щодо захисту дітей від шкідливого онлайн-впливу.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Наш обов’язок – захищати наших дітей в онлайн-світі так само, як і в офлайн-світі. І для ефективного розв’язання цього завдання нам потрібен узгоджений європейський підхід. Одне з ключових питань: як забезпечити наявність загальноєвропейського технічного рішення для перевірки віку? Сьогодні я можу оголосити, що маємо відповідь. Наш європейський застосунок для перевірки віку технічно готовий і незабаром буде доступний для використання громадянами", – сказала фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що цей застосунок дасть змогу користувачам підтверджувати свій вік під час доступу до онлайн-платформ.
"Так само, як магазини вимагають підтвердження віку в покупців алкогольних напоїв", – додала фон дер Ляєн.
За її словами, застосунок зручний у використанні.
"Ви завантажуєте застосунок. Налаштовуєте його за допомогою свого паспорта або посвідчення особи. Потім підтверджуєте свій вік під час доступу до онлайн-сервісів", – пояснила голова ЄК.
Вона також зазначила, що користувачі підтверджуватимуть свій вік, не розкриваючи іншої особистої інформації. Крім того, застосунок працює на будь-якому пристрої – телефоні, планшеті, комп’ютері, а також "він повністю з відкритим вихідним кодом, кожен може перевірити код". Це означає, що країни-партнери ЄС також зможуть його використовувати.
- Раніше глава уряду Греції оголосив про заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років, яка почне діяти від 1 січня 2027 року.
- Заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія. Однак, депутати не підтримали це рішення.
- Подібне рішення анонсував також прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
- Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.
- У березні Австрія заявила, що готується заборонити соцмережі дітям до 14 років.
- У німецькому Бундестазі також виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років.
- У грудні минулого року в Австралії почала діяти заборона на соціальні мережі для користувачів віком до 16 років.