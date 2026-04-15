​В ЄС розробили застосунок для перевірки віку дітей під час користування інтернетом

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила в середу перед журналістами в Брюсселі із заявою про заходи щодо захисту дітей від шкідливого онлайн-впливу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наш обов’язок – захищати наших дітей в онлайн-світі так само, як і в офлайн-світі. І для ефективного розв’язання цього завдання нам потрібен узгоджений європейський підхід. Одне з ключових питань: як забезпечити наявність загальноєвропейського технічного рішення для перевірки віку? Сьогодні я можу оголосити, що маємо відповідь. Наш європейський застосунок для перевірки віку технічно готовий і незабаром буде доступний для використання громадянами", – сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що цей застосунок дасть змогу користувачам підтверджувати свій вік під час доступу до онлайн-платформ.

"Так само, як магазини вимагають підтвердження віку в покупців алкогольних напоїв", – додала фон дер Ляєн.

За її словами, застосунок зручний у використанні.

"Ви завантажуєте застосунок. Налаштовуєте його за допомогою свого паспорта або посвідчення особи. Потім підтверджуєте свій вік під час доступу до онлайн-сервісів", – пояснила голова ЄК.

Вона також зазначила, що користувачі підтверджуватимуть свій вік, не розкриваючи іншої особистої інформації. Крім того, застосунок працює на будь-якому пристрої – телефоні, планшеті, комп’ютері, а також "він повністю з відкритим вихідним кодом, кожен може перевірити код". Це означає, що країни-партнери ЄС також зможуть його використовувати.