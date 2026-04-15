Президент Володимир Зеленський нині відвідає Італію. Він полетить туди із Норвегії, де сьогодні ще матиме зустріч із спікером Стортингу Масудом Гаракхані, лідерами політичних партій, а також із кронпринцем Норвегії Гоконом.

Про це журналістам повідомив його прессекретар Сергій Никифоров. Він зазначив, що в Італії президент має заплановані переговори з Головою Ради Міністрів Джорджею Мелоні та Президентом Серджо Маттареллою.

Після перемовин запланована пресконференція.

Учора глава держави відвідав Німеччину, після чого полетів до Норвегії. Із ФРН вдалося укласти 10 двосторонніх угод, зокрема в оборонній сфері.