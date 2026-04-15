В Аргентині розпочався повторний розгляд справи про вбивство Дієго Марадони

Легенда футболу помер від серцевого нападу, але лікарів звинувачують у недостатньому наданні допомоги.

Суд в Аргентині у вівторок повторно розпочав кримінальне провадження у справі про смерть легендарного футболіста Дієго Марадони у 2020 році.

Як пише BBC, у травні 2025 року справа була анульована через відставку одного з трьох суддів, якого звинуватили у сприянні незаконній зйомці для документального фільму під час засідань.

Попри те, що Марадона помер у 60-річному віці від серцевого нападу, сімох медиків з його особистої команди догляду притягнули до відповідальності за нібито неналежне виконання своїх обов'язків. Прокурори вважають, що лікарі знали про серйозність стану свого пацієнта, але не зробили усе, щоб його врятувати.

Комісія медичних експертів, зібрана стороною обвинувачення, визнала лікування Марадони вдома безвідповідальним та недостатнім. Прокурори дійшли висновку, що ексфутболіст мав би значно вищі шанси на виживання, якби перебував у професійному закладі під наглядом більш кваліфікованих спеціалістів.

Марадона - тріумфатор чемпіонату світу 1986 року. Його вважають одним із найкращих гравців XX століття. За життя аргентинець був схильним до шкідливих звичок і страждав від кокаїнової залежності.