США заявили, що за першу добу блокади через Ормузьку протоку не пройшло жодне судно

Понад 10 000 американських моряків, морських піхотинців та льотчиків разом із понад десятком військових кораблів та десятками літаків виконують місію з блокування суден, що входять до іранських портів та виходять з них.

Про це повідомили в Центральному командуванні США в соцмережі Х.

Повідомляється, що протягом перших 24 годин жоден корабель не подолав блокаду США , а 6 торговельних суден виконали вказівку американських збройних сил розвернутися, щоб знову зайти до іранського порту в Оманській затоці.

"Блокада застосовується неупереджено щодо суден усіх країн, що входять до іранських портів та прибережних районів або виходять з них, включаючи всі іранські порти в Аравійській та Оманській затоках. Збройні сили США підтримують свободу судноплавства для суден, що проходять Ормузькою протокою до та з неіранських портів", - заявили в Центральному командуванні.