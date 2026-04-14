ГоловнаСвіт

США заявили, що за першу добу блокади через Ормузьку протоку не пройшло жодне судно

Місію з блокування виконують понад 10 000 американських моряків, морських піхотинців та льотчиків.

Корабель у Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Понад 10 000 американських моряків, морських піхотинців та льотчиків разом із понад десятком військових кораблів та десятками літаків виконують місію з блокування суден, що входять до іранських портів та виходять з них. 

Про це повідомили в Центральному командуванні США в соцмережі Х.

Повідомляється, що протягом перших 24 годин жоден корабель не подолав блокаду США , а 6 торговельних суден виконали вказівку американських збройних сил розвернутися, щоб знову зайти до іранського порту в Оманській затоці.

 "Блокада застосовується неупереджено щодо суден усіх країн, що входять до іранських портів та прибережних районів або виходять з них, включаючи всі іранські порти в Аравійській та Оманській затоках. Збройні сили США підтримують свободу судноплавства для суден, що проходять Ормузькою протокою до та з неіранських портів", - заявили в Центральному командуванні.

  • Раніше повідомляли, що одразу декілька підсанкційних і пов'язаних із Іраном суден почали рух Ормузькою протокою, заблокованою США.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies