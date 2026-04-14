Трамп, Папа і Антихрист

У неділю Дональд Трамп опублікував у своєму акаунті Truth Social згенероване ШІ зображення самого себе в образі Христа. Трохи раніше там же він опублікував довгий пост із критикою Папи Лева XIV. Обидві історії – публічні нападки на Понтифіка та зображення, яке чимало американських консерваторів розцінили як богохульство, – стали ледь не темою номер один у США, витіснивши на якийсь час навіть новини з Близького Сходу . Понад те, вони можуть ще більше погіршити шанси Респуліканської партії на цьогорічних виборах.

Трамп – Антихрист?

Зображення Дональда Трампа, що спричиноло скандал

У понеділок після хвилі обурення в соцмережах та медіа президент США видалив допис зі скандальним зображенням. І навіть почав виправдовуватися, що йому геть невластиво.

“Я думав, що це я в ролі лікаря, і це було пов'язано з Червоним Хрестом, як працівник Червоного Хреста, якого ми підтримуємо”, – сказав він журналістам в Білому домі.

Згодом в коментарі CBS News він пояснив, чоу видалив пост: “Зазвичай мені не подобається це робити. Але я не хотів, щоб хтось був спантеличений. Люди були розгублені”.

Хоч емоції, які спричинив пост, радше були обуренням, ніж розгубленням. При чому, обурювалися, насамперед, впливові лідери думок з табору MAGA та релігійні праві.

“Ми трохи спантеличені, – заявив The Wall Street Journal Джон Єп, генеральний директор впливової організації “Католики для католиків”, яка підтримує тісні зв’язки з Білим домом. – Ми справді збентежені цим президентом після того, як католики так переконливо проголосували за нього, і все ж він ставиться до нашої віри з такою неповагою”.

Пастор Дуглас Вілсон, співзасновник консервативної кальвіністської деномінації, до якої належить міністр оборони Піт Гегсет, назвав зображення “богохульством”.

“Навіщо? Справді, я не можу зрозуміти, навіщо він це опублікував. Чи шукає він реакції? Чи справді він так думає?У будь-якому разі, дві речі є правдою.1) трохи смирення пішло б йому на користь2) З Бога не можна насміхатися”, – написала на X консервативна політична активістка Марі Гейнс Баркер, відома своїми кампаніями проти участі трансгендерів у спорті.

Не обійшлося й без традиційної для MAGA конспірології – чинного президента США почали порівнювати з Антихристом.

“Я не кажу, що Трамп – Антихрист, – сказав The Wall Street Journal Род Дреер, консервативний письменник, редактор журналу “The American Conservative”. – Але він випромінює дух Антихриста, безперечно”.

Фото: Гевін Ньюсом на X Гевін Ньюсом, губернатор Каліфорнії від Демократичної партії, який є католиком, відповів на пост Дональда Трампа власною версією зображення, на якому президент США зображений у вигляді Похмурого Жнеця, на задньому плані – Джеффрі Епштейн.

Марджорі Тейлор Грін, колишня членкиня Конгресу від Республіканської партії, яка цього року покинула Палату представників після сварки з Трампом, написала на X, що зображення було “більше, ніж богохульство. Це дух Антихриста”.

Такер Карлсон у своєму подкасті також натякнув, що Дональд Трамп може бути Антихристом: “Чи можливо, що те, за чим ви зараз спостерігаєте, є дуже прихованою, проте неймовірно ефективною атакою на те, що, з християнської точки зору, є істинною вірою – віру в Ісуса? І чи можливо, що президент бачить це не просто в геостратегічних, військових чи економічних термінах... Чи можливо, що президент бачить це в значно ширшому масштабі? Бачить це як виконання чогось пророчого або як піднесення до певної вищої посади, що виходить за межі посади президента Сполучених Штатів? Це цілком можливо”.

Зрозуміло, гучний скандал спровокував цілий потік ШІ-творчості користувачів соцмереж. Ось кілька зразків:

Трамп проти папи

Стосунки двох найвідоміших американців – чинного глави Католицьцої церкви та президента США – були складними буквально з першого дня понтифікату Лева XIV.

У переддень обрання Лева XIV Дональд Трамп опублікував зображення себе в образі Папи Римського. Це зображення, згенероване штучним інтелектом, спочатку з’явилося на його сторінці в соцмережі Truth Social, а потім поширили офіційні канали Білого дому.

Ще у 2025 році, невдовзі після обрання, Лев XIV, перший американський Понтифік, виступив із публічною критикою міграційної політики Дональда Трампа та жорсткого ставлення до мігрантів, а також критикував удари по Ірану, що, звісно, не сподобалося президентові США.

У грудні минулого року Лев XIV висловився щодо заяв президента США на адресу Європи, зазначивши, що деякі вислови Трампа “вносять величезні зміни в те, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами”.

У 2026 році стало все гірше.

Папа очікувано розкритикував операцію США у Венесуелі. (Трамп: “Мені не потрібен Папа, який вважає жахливим, що Америка атакувала Венесуелу”, “Це догоджання наркоторгівцям і злочинцям”).

9 січня Понтифік виступив із традиційним зверненням до дипломатичного корпусу в Ватикані, в якому засудив дипломатію, засновану на силі, а також знову поважати права мігрантів. Це сталося саме в час загострення кризи у Міннеаполісі, спричиненої убивством співробітником міграційної та митної служби США 37-річної жінки.

Незабаром після цього заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, католик за віросповіданням, запросив у Пентагон кардинала Крістофа П’єра, папського нунція і проситав йому тривалу лекцію, в якій вказали на всі неправильні з точки зору адміністрації США висловлювання Лева XIV. За інформацією інсайдерів, Колбі сказав карджиналу, що “США мають таку силу, яка дозволяє їм робити все, що завгодно, і Католицькій церкві не варто критикувати Вашингтон”.

Після початку війни проти Ірану Понтифік також неодноразово закликав до миру і засуджував агресію. І Дональд Трамп остаточно перестав стримуватися.

12 квітня президент США опублікував допис, назвавши Папу “слабким” щодо злочинності і “жахливим у зовнішній політиці”. Він також зазначив, що Лев XIV завдячує йоу своїм обранням”Якби мене не було в Білому домі, Лева не було б у Ватикані”.

“Мені не потрібен Папа, який вважає, що Іран може мати ядерну зброю. Мені не потрібен Папа, який вважає жахливим, що Америка атакувала Венесуелу – країну, яка закачувала в Сполучені Штати колосальні кількості наркотиків і, що ще гірше, спустошувала свої в'язниці, відправляючи до нас убивць, наркодилерів та злочинців. І мені не потрібен Папа, який критикує Президента Сполучених Штатів, адже я роблю саме те, задля чого мене обрали З НИЩІВНОЮ БІЛЬШІСТЮ, – встановлюю рекордно низькі показники злочинності та створюю найвеличніший фондовий ринок в історії”, – додав Дональд Трамп.

“Я не боюся ні адміністрації Трампа, ні того, щоб голосно проголошувати послання Євангелія, – відповів Папа. – Це те, до чого, як я вірю, я покликаний, і до чого покликана церква. Ми не політики, ми тут не для того, щоб формувати зовнішню політику – як він це називає – з тієї ж перспективи, з якої її може розуміти він; але я справді вірю в послання Євангелія: “Блаженні миротворці” – це те послання, яке світ повинен почути сьогодні”.



Наслідки

Така відкрита сварка між Папою та президентом США є безпрецедентною ситуацією.

“Вам доведеться повернутися аж у Середньовіччя, коли королі та імператори вигукували звинувачення на адресу Папи Римського і називали його лжепапою, – зазначив The Washington Post Марко Політі, багаторічний оглядач Ватикану та письменник. – Іншого подібного прикладу в новітній історії просто не існує”.

Така конфронтація Дональда Трампа з Папою Римським створює серйозні політичні ризики для президента США та його партії.

По-перше, Трамп поставив у незручне становище католиків в адміністрації США, насамперед, віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо, а також решту республіканцівських політиків-католиків.

По-друге, це точно не покращує стосунки глави Білого дому з лідерами інших держав, де Католицька церква має серйозну вагу. Навіть прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, близька союзниця Дональда Трампа, назвала його нападки на Папу “неприйнятними”.

І найголовніше, президент США ще такими діями відвертає від своєї партії американських виборців-католиків – у рік важливий виборів і в ситуації, коли популярність республіканців відчутно знижується.У США проживає близько 61-62 мільйонів католиків – приблизно 18-19% населення країни. На президентьких виборах 2024 року приблизно 56% католицьких виборців проголосували за Дональда Трампа і їх голоси мали чимале значення для обрання його президентом (У 2020-му більшість католиків голосували за свого одновірця Джо Байдена).

Білі католики також є однією з найбільших груп “хитких” виборців і вони можуть мати величезний вплив на перегони до Палати представників та Сенату в Мічигані, Огайо та Вісконсині, де вони складають значну частину електорату. А голоси католиків можуть бути важливими у ряді штатів, зокрема, в Техасі, де живуть чимало латиноамериканців. Зараз агресія щодо Папи та недоречні пости Трампа можуть відштовхнути таких виборців.

До того ж, Папа у США має має вищий рейтинг популярності, ніж Дональд Трамп.