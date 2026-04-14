Італія пропонує включити в мирний план для України гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пропонує включити до мирного плану для України надання гарантій безпеки Києву за зразком статті 5 Договору про НАТО.

Про це вона заявила на брифінгу, повідомляє Укрінформ із посиланням на агенцію ANSA.

"Конкретні пропозиції до мирного плану включають гарантії безпеки для України за зразком статті 5 Договору про НАТО, і це була італійська пропозиція, яку спочатку всі сприймали з підозрою, але потім вона стала пропозицією, включеною до документів мирного плану. Ми продовжуємо виконувати свою роботу серйозно, також прагнучи запропонувати можливі рішення нашим союзникам, і мені здається, що це елемент, який визнають усі", – сказала Мелоні.

Вона додала, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським висловить підтримку Україні.

"Як добре відомо, Італія в останні роки без жодних умов чи застережень стояла поруч з Україною, що зазнала нападу. Ми зробили все можливе, щоб допомогти народу, який захищає себе, і, роблячи це, також захищає нас. І саме це ми продовжуватимемо робити, працюючи над побудовою шляху до миру, який має бути сталим, і на якому Італія не стоятиме склавши руки", – зазначила Мелоні.

Стаття 5 Північноатлантичного договору закріплює принцип колективної оборони. Це означає, що збройний напад на одного члена НАТО розглядається як напад на всіх, і кожна країна зобов’язується надати допомогу, включно з використанням збройних сил.