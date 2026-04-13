Джорджа Мелоні розкритикувала Дональда Трампа через нападки на Папу Лева XIV

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з публічною критикою на адресу президента США Дональда Трампа, назвавши його випади проти Папи Римського «неприйнятними», пише Reuters.

До захисту понтифіка долучилися італійські політики різних політичних таборів, що свідчить про глибоке обурення в країні через заяви американського лідера.

Скандал спалахнув після того, як Трамп назвав Лева XIV «слабким» і «жахливим». Згодом він опублікував створене штучним інтелектом зображення, на якому зобразив себе в образі Ісуса Христа, що багато християн розцінили як богохульство.

Для Мелоні, яка раніше демонструвала близькі стосунки з Трампом і була єдиною європейською лідеркою на його інавгурації у 2025 році, цей крок став вимушеним. Опитування показують, що 66% італійців негативно ставляться до чинного президента США. Навіть італійський віцепрем’єр Маттео Сальвіні, який раніше симпатизував руху MAGA, дистанціювався від Трампа, зазначивши, що атакувати духовного лідера, який прагне миру, «не розсудливо і не корисно».

Церковні історики й аналітики зауважують, що Трамп припустився стратегічної помилки. В Італії навіть згадали приказку «chi mangia papa crepa» (той, хто намагається «з'їсти» Папу — гине), натякаючи на історичну стійкість Ватикану перед тимчасовими правителями. У Ватикані ж підкреслили: нападки Трампа лише доводять, що слова Папи мають реальну моральну силу, яку неможливо взяти під контроль.