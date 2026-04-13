Axios: США та Іран планують відновити переговори до 21 квітня

У США впевнені, що переговори все ще можливі.

Пакистанські, єгипетські та турецькі посередники напрацьовують продовження переговорів між США та Іраном найближчими днями.

Про це повідомляє Аxios з посиланням на анонімного американського чиновника.

За інформацією співрозмовника, усі сторони вважають, що домовленість все ще реальна. Посередники сподіваються скоротити розриви у позиціях, щоб провести новий раунд переговорів до завершення перемир’я 21 квітня.

Водночас сам президент Дональд Трамп заявив про ймовірне відновлення ударів по Ірану, якщо військова морська блокада не змусить Іран змінити позицію. За словами джерел, блокада, як і рішення США вийти з переговорів у Пакистані, є частиною поточних переговорів.

Співрозмовник агенства стверджує, що Трамп хоче запобігти використанню Іраном Ормузької протоки як важеля впливу на переговорах."Ми не зайшли в повний глухий кут. Двері ще не зачинені. Обидві сторони торгуються. Це базар", – каже джерело.

Глава МЗС Ірану заявив, що сторони були "за крок до угоди" і звинуватив США у зміні умов. Посол Ірану у Пакистані наголосив, що переговори не провалилися, а лише "заклали основу для подальшого дипломатичного процесу".

Очікується, що найближчими днями сторони продовжать консультації, щоб знайти компроміс.

Контекст

13 квітня американський президент Дональд Трамп заявив, що США блокуватимуть Ормузьку протоку. Також він обіцяв затримувати судна в міжнародних водах, які сплатили Ірану “мито” за проходження протокою.

Це оголошення він зробив після того, як перемовини Штатів та Ірану за посередництва Пакистану не завершилися бажаним успіхом. Штати вимагали довгострокової гарантії, що Іран не прагнутиме створити ядерну зброю та не розвиватиме можливості для її швидкого отримання. За інформацією Axios, розбіжності також стосувалися вимоги Тегерана контролювати Ормузьку протоку.

Напівофіційні ЗМІ Ірану назвали “надмірними” вимогами США, однак Міністерство закордонних справ заявило, що розбіжності не будуть вирішені за один раунд переговорів, залишаючи двері відкритими для подальших обговорень.

Ормузьку протоку Іран перекрив одразу після початку операції США і Ізраїлю проти нього 28 лютого. Протока є важливим шляхом транспортування нафти, і блокада негативно позначилася на світовій паливній стабільності та цінах.