Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Туреччина закликає сформувати пакт щодо безпеки на Близькому Сході після війни в Ірані

Міністр закордонних справ Хакан Фідан не уточнив, які країни можуть бути включені до нього. 

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан закликав до формування пакту про безпеку на Близькому Сході для зміцнення довіри та стабільності в регіоні після закінчення війни в Ірані.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Цей пакт необхідний для того, щоб країни могли бути впевнені одна в одній”, – сказав Фідан у телевізійному інтерв'ю державному інформаційному агентству Anadolu.

Він не уточнив, які країни можуть бути включені. За його словами, співпраця в галузі оборони між багатьма державами регіону вже набирає обертів.

Війна між коаліцією Ізраїлю та США й Іраном дестабілізувала світові ринки та посилила занепокоєння щодо безпеки в регіоні. Центральним у конфлікті є контроль над Ормузькою протокою – однією з головних водних артерій регіону та економічно важливим шляхом для країн Перської затоки.

“Рух протокою не має перекриватися, а жодна країна не повинна платити мито за прохід через неї”, – сказав Фідан. 

Міністр додав, що будь-яке вирішення питання щодо водного шляху має бути досягнуто дипломатичним шляхом, оскільки спроби забезпечити прохід за допомогою міжнародної військової коаліції несуть у собі ризики.

  • Міністри закордонних справ Туреччини, Пакистану, Саудівської Аравії та Єгипту нещодавно провели переговори в Ісламабаді щодо шляхів відновлення миру в регіоні.
  • У січні Bloomberg повідомляв, що Туреччина нібито прагне членства в чинному оборонному пакті між Саудівською Аравією та ядерним Пакистаном. Хакан Фідан підтвердив факт переговорів, проте зазначив, що жодних угод підписано не було.
Читайте також
