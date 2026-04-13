Туреччина закликає сформувати пакт щодо безпеки на Близькому Сході після війни в Ірані

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан закликав до формування пакту про безпеку на Близькому Сході для зміцнення довіри та стабільності в регіоні після закінчення війни в Ірані.
Про це повідомляє Bloomberg.
“Цей пакт необхідний для того, щоб країни могли бути впевнені одна в одній”, – сказав Фідан у телевізійному інтерв'ю державному інформаційному агентству Anadolu.
Він не уточнив, які країни можуть бути включені. За його словами, співпраця в галузі оборони між багатьма державами регіону вже набирає обертів.
Війна між коаліцією Ізраїлю та США й Іраном дестабілізувала світові ринки та посилила занепокоєння щодо безпеки в регіоні. Центральним у конфлікті є контроль над Ормузькою протокою – однією з головних водних артерій регіону та економічно важливим шляхом для країн Перської затоки.
“Рух протокою не має перекриватися, а жодна країна не повинна платити мито за прохід через неї”, – сказав Фідан.
Міністр додав, що будь-яке вирішення питання щодо водного шляху має бути досягнуто дипломатичним шляхом, оскільки спроби забезпечити прохід за допомогою міжнародної військової коаліції несуть у собі ризики.
- Міністри закордонних справ Туреччини, Пакистану, Саудівської Аравії та Єгипту нещодавно провели переговори в Ісламабаді щодо шляхів відновлення миру в регіоні.
- У січні Bloomberg повідомляв, що Туреччина нібито прагне членства в чинному оборонному пакті між Саудівською Аравією та ядерним Пакистаном. Хакан Фідан підтвердив факт переговорів, проте зазначив, що жодних угод підписано не було.