Папа Лев XIV відреагував на критику Трампа: «Я не хочу із ним дискутувати»

Понтифік планує й надалі відкрито виступати проти війни.

«Я був обраний без жодних заслуг, та зі страхом і трепетом приходжу до вас як брат, який хоче стати слугою вашої віри та вашої р
Фото: Vatican Media

Папа Лев XIV у понеділок 13 квітня заявив, що планує й надалі відкрито виступати проти війни після критики з боку президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав журналістам агентства Reuters на борту літака до Алжиру, де він розпочинає 10-денне турне чотирма країнами Африки.

«Я продовжуватиму голосно виступати проти війни, прагнути сприяти миру, сприяти діалогу та багатостороннім відносинам між державами для пошуку справедливих рішень проблем», – сказав він. 

Папа зазначив також, що не хоче вступати у дискусію із американским президентом.

«Я не хочу вступати з ним у суперечку. Я не вважаю, що послання Євангелія має використовуватися так, як це роблять деякі люди», – зазначив понтифік. 

Він нагадав, що зараз у світі страждає надто багато людей, і «надто багато невинних гинуть».

«І я думаю, що хтось має піднятися й сказати, що є кращий шлях. Я не розглядаю свою роль як політичну, як роль політика», – сказав Папа.

  • Перед цим президент США Дональд Трамп опублікував допис із критикою Папи Римського Лева XIV. Він назвав його "слабким" стосовно злочинності і "жахливим у зовнішній політиці". 
  • Френсіс Роберт Прево був обраний Папою Римським торік у травні. Він став першим громадянином США, що очолив Святий престол. 
  • У січні, після захоплення американцями венесуельського президента Ніколаса Мадури, Лев XIV у проповіді заявив, що світ повертається до культу війни і “дипломатії сили”. І хоча він прямо не згадав про Сполучені Штати, але його докір трактували саме на їхню адресу, а також Росії. 
