МЗС зняло рекомендацію українцям утриматися від подорожей до Угорщини

Виборча кампанія завершилася, а з нею й ризики антиукраїнських провокацій. 

МЗС зняло рекомендацію українцям утриматися від подорожей до Угорщини
Прапори України, ЄС та Угорщини
Фото: телеграм Олексія Кулеби

Міністерство закордонних справ зняло рекомендацію для українських громадян утриматися від поїздок до Угорщини. Про це повідомив міністр Андрій Сибіга в Facebook.

Він пояснив, що рекомендації були пов’язані з виборчою кампанією в країні. Оскільки вчора вибори завершилися, то загроза провокацій зникла. 

“У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження”, – сказав він.

Сибіга розраховує, що результати виборів приведуть до нормалізації відносин між країнами. 

“Хочу також налаштувати українців на реалістичні очікування. Попереду копітка, прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних прагматичних інтересів. Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом”, – додав міністр закордонних справ України. 

Контекст

Попередження про небезпеку подорожей до Угорщини та використання її для транзиту до інших країн МЗС України оприлюднило 6 березня – після того, як в Будапешті затримали інкасаторів “Ощадбанку” та викрали кошти і цінності з інкасаторських авто.

Ці кошти й золото в злитках перевозили за домовленістю з австрійським “Райффайзеном”. Угорці згодом повернули до України людей і машини, але кошти й золото залишили. Інцидент відбувся на тлі передвиборчої кампанії, в якій партія чинного прем’єра Віктора Орбана змагалася проти опозиційної “Тиси”.

Орбан неодноразово звинувачував Україну у “втручанні” в вибори на стороні “Тиси”. Це заперечували і сама політсила, і українська влада, і жодних аргументів на користь свого твердження уряд Угорщини не надавав.

12 квітня вибори відбулися, і попередні дані свідчать про перемогу опозиційної “Тиси” на чолі Петером Мадяром. Це означає, що 16-річна ера правління Віктора Орбана завершується (виправлено). 

