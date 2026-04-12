Орбан привітав Мадяра з перемогою на виборах

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр повідомив, що прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав його з перемогою на парламентських виборах.

"Щойно прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав нас з перемогою по телефону", – написав Мадяр у фейсбуці.

Орбан заявив, що результатів виборів є очевидним. Він також підтвердив, що привітав партію-переможця і сказав, що його політсила переходить в опозицію.

“Результати виборів ще не остаточні, але вони болючі та зрозумілі для нас. Відповідальність і можливість керувати не були надані нам. Я привітав партію-переможницю, – зазначив він. – Що цей результат означає для нашої країни та долі нації, і який його глибший чи вищий сенс, ми зараз не знаємо, покаже час. Як би це не склалося, ми, як опозиція, служитимемо нашій країні та угорській нації”.

За словами Орбана, головним завданням тепер є зміцнення власних спільнот, і він запевнив, що не має наміру відмовлятися від політичної боротьби.

Згідно з підрахунком Національного виборчого бюро Угорщини, “Тиса” здобуває 138 мандатів (конституційна більшість – 133), а “Фідес” – 54 мандати. Наразі опрацьовано 72,44% голосів.

Раніше Національне виборче бюро Угорщини почало публікувати результати парламентських виборів. Після опрацювання 45,71% голосів повідомлялося, що "Тиса" Мадяра здобуває конституційну більшість в парламенті.