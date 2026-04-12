Швеція відпустила судно Hui Yuan, яке йшло з Росії: капітан визнав недбалість і сплатив штраф

Капітан балкерного судна Hui Yuan визнав порушення екологічного законодавства Швеції після інциденту в Балтійському морі.

У неділю вранці берегова охорона піднялася на борт судна біля міста Істад за підозрою у порушеннях екологічного законодавства. Це сталося після того, як літак берегової охорони помітив, як балкер під прапором Панами скидав у море залишки вугілля.

"Ми вже допитали капітана, і він визнає, що скоїв ці злочини через недбалість", – прокоментував старший прокурор у Національному підрозділі з питань екології та охорони праці Хокан Андерссон.

Покаранням стало 50 добових штрафів по 500 крон кожен. Незабаром після внесення грошової застави за штраф судно покинуло Швецію.