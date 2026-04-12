У Швеції розпочали розслідування щодо балкера, який прибув з Росії

У Швеції розпочали розслідування щодо екіпажу панамського балкера “Hui Yuan” за підозрою у порушенні Екологічного кодексу.

Про це повідомили у Шведській береговій охороні.

Учора патрульний літак зафіксував, як судно змивало залишки вугілля у Балтійське море. Сьогодні на борт балкера поблизу Істада піднялися інспектори Берегової охорони.

Судно прямувало з Росії до іспанського Лас-Пальмаса.

За словами заступника начальника операційного відділу Берегової охорони Даніеля Стенлінга, шведська влада діє для захисту довкілля і готова втручатися залежно від обставин.

Розпочато розслідування і прокурор уже призначив проведення перших слухань у справі.

Берегова охорона наразі не повідомила деталі справи.