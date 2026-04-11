WSJ: Іран має тисячі ракет і може відновити пускові установки

Іран досі має понад 1000 ракет середньої дальності з приблизно 2500, які були на початку війни.

Фото: Iran Press

Іран досі має тисячі балістичних ракет у своєму арсеналі і може знову використовувати їх, діставши пускові установки з підземних сховищ.

Про це видання The Wall Streat Journal повідомили американські посадовці, знайомі з оцінками розвідки США.

Міністр оборони США Піт Хегсет цього тижня заявив журналістам, що ракетна програма Ірану «фактично знищена», а пускові установки і ракети «вичерпані, розгромлені і майже повністю неефективні».

Однак дані розвідки свідчать, що Іран може відновити частину свого ракетного потенціалу. За словами американських посадовців, хоча понад половину пускових установок знищено, пошкоджено або заблоковано під землею, багато з тих, що залишилися, можна відремонтувати або викопати.

Ракетний арсенал Ірану скоротився приблизно вдвічі під час війни, однак країна все ще має тисячі балістичних ракет середньої та малої дальності, які можна дістати зі сховищ або підземних об’єктів, зазначають американські та ізраїльські чиновники.

Іран також має менш ніж 50% ударних дронів від довоєнного рівня через їх активне використання та удари США і Ізраїлю по виробничих об’єктах. Водночас, за оцінками США, Тегеран може отримати подібні системи від Росії. Крім того, Іран зберігає невеликий запас крилатих ракет, які можуть бути використані проти кораблів у Перській затоці або американських військ у разі зриву переговорів.

Ізраїльські чиновники оцінюють, що близько двох третин іранських пускових установок були виведені з ладу, але багато з них можна відновити. За їхніми словами, Іран досі має понад 1000 ракет середньої дальності з приблизно 2500, які були на початку війни. Ізраїльські військові зазначають, що хоча повністю ліквідувати ракетний потенціал Ірану не вдалося, їм вдалося зменшити інтенсивність запусків до 10–15 ракет на день, порівняно з десятками на початку війни.

За оцінками Ізраїлю, Іран наразі не може швидко виробляти нові ракети, а темпи відновлення залежатимуть від допомоги з боку Росії або Китаю.

Обмеження військового потенціалу Ірану в майбутньому залежатиме не лише від загрози нових ударів, а й від санкцій і експортного контролю. Водночас Тегеран вимагає скасування санкцій як умову завершення конфлікту.

﻿
