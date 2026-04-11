У Будапешті пройшов антиурядовий концерт-протест. Там зібралися понад сто тисяч людей

У Будапешті понад 100 тисяч людей зібралися у п’ятницю на Площі Героїв на антиурядовому концерті-протесті за участю десятків найпопулярніших виконавців країни.

Як пише АР, захід відбувся за два дні до парламентських виборів і став закликом для громадян прийти на дільниці та проголосувати за зміну влади.

Понад 50 гуртів, які виступають проти діючого прем’єра Віктора Орбана, виконали по одній пісні під час семигодинного концерту.

Натовп, що складався переважно з молоді, часто скандував антиурядові гасла, зокрема «Ruszkik haza!» («Росіяни – додому!»). Це гасло походить із антирадянської революції 1956 року і знову набуло актуальності.

Організатором заходу є рух «Громадянський опір». У їхній заяві йдеться, що кожна пісня була критикою «корумпованого режиму» і мала на меті «показати виборцям, що епоха безкарності завершилась». Крім присутніх на місці, понад 100 тисяч людей дивилися онлайн-трансляцію.

В Угорщині посилюється поколіннєвий розрив: молодь переважно виступає за завершення правління Орбана, тоді як старші виборці залишаються йому відданими.

Падіння популярності Орбана та його партії «Фідес» відбувається на тлі економічної стагнації, політичних і корупційних скандалів, а також появи нового опозиційного лідера – Петера Мадяра, який став найсерйознішим викликом владі прем’єра за майже два десятиліття.

Його правоцентристська партія «Тиса» мобілізувала значну кількість виборців, які вважають його найбільш переконливим суперником Орбана. За даними опитування, 65% виборців до 30 років підтримують «Тису», тоді як лише 14% – Орбана.