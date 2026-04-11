ГоловнаСвіт

ЗМІ: американська та іранська делегації прибули до Пакистану для переговорів

Іран наполягає на припиненні вогню у Лівані та розмороженні активів за кордоном.

США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном
Фото: Укрінформ

У суботу, 11 квітня, делегації США та Ірану прибули в Ісламабад в Пакистані для проведення переговорів, які повинні стати "вирішальними" для подальшої стабілізації ситуації на Близькому Сході, пише Sky News.

Іранську сторону очолює спікер парламенту Мохаммад-Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі. Американську делегацію представляє віцепрезидент США Джей Ді Венс, а також спецпосланець президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

За повідомленнями джерел, обидві сторони вже прибули до столиці Пакистану, де сьогодні мають розпочатися переговори.

Іран наполягає на двох ключових умовах: встановлення режиму припинення вогню в Лівані тарозмороження іранських активів за кордоном. У Тегерані заявляють, що ці пункти вже були погоджені на попередніх етапах перемовин.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "не має сильних позицій" на переговорах, підкресливши, що головною метою Вашингтона є недопущення створення Тегераном ядерної зброї. 

Окрім того, він висловив упевненість, що Ормузьку протоку розблокують вже найближчим часом.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф у своєму зверненні до нації назвав ці переговори "переломним моментом", наголосивши, що досягнення постійного припинення вогню стане найскладнішим етапом.

Наступного тижня у США повинні відбутися переговори про перемир'я між Ліваном та Ізраїлем.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies