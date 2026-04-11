Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Кримська пастка
Кримська пастка
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
ГоловнаСвіт

Бальної зали мало: Трамп планує збудувати у Вашингтоні тріумфальну арку

Бюджет зведення 70-метрової споруди у Білому домі ще не порахували. 

Бальної зали мало: Трамп планує збудувати у Вашингтоні тріумфальну арку
Проєкт Арки Трампа
Фото: Guardian

На тлі зупинки через суд будівництва бальної зали у Білому домі президент США Дональд Трамп почав активніше просувати інший свій архітектурний проєкт - величезну тріумфальну арку у Вашингтоні поблизу Арлінгтонського меморіального мосту.

Як пише The Guardian, за аналогією з паризькою Arc de Triomphe споруду одразу прозвали в народі Arc de Trump - "аркою Трампа". Вона має бути в півтора раза вища за свою французьку "колегу" - понад 70 метрів проти 49,5.

Вінчати арку повинна статуя Леді Свободи і напис "Один народ під Богом". 16 квітня Комісія виточнених мистецтв США, у якій Трамп замінив практично усіх членів на своїх соратників, має ухвалити рішення щодо плану зведення споруди.

Білий дім поки не розкривав масштаби фінансування, необхідного для виконання чергової забаганки президента США. Наразі відомо, що гроші планують частково брати з бюджету, а частково - від приватних спонсорів.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies