Бальної зали мало: Трамп планує збудувати у Вашингтоні тріумфальну арку

Бюджет зведення 70-метрової споруди у Білому домі ще не порахували.

На тлі зупинки через суд будівництва бальної зали у Білому домі президент США Дональд Трамп почав активніше просувати інший свій архітектурний проєкт - величезну тріумфальну арку у Вашингтоні поблизу Арлінгтонського меморіального мосту.

Як пише The Guardian, за аналогією з паризькою Arc de Triomphe споруду одразу прозвали в народі Arc de Trump - "аркою Трампа". Вона має бути в півтора раза вища за свою французьку "колегу" - понад 70 метрів проти 49,5.

Вінчати арку повинна статуя Леді Свободи і напис "Один народ під Богом". 16 квітня Комісія виточнених мистецтв США, у якій Трамп замінив практично усіх членів на своїх соратників, має ухвалити рішення щодо плану зведення споруди.

Білий дім поки не розкривав масштаби фінансування, необхідного для виконання чергової забаганки президента США. Наразі відомо, що гроші планують частково брати з бюджету, а частково - від приватних спонсорів.