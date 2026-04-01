Суд заборонив Трампу будувати бальну залу у Білому домі

Республіканцю нагадали, що він є лише розпорядником, а не власником резиденції глав держави.

Трамп тримає проєкт нової бальної зали Білого дому
Фото: EPA/UPG

Федеральний суддя у США заборонив Дональду Трампу продовжувати роботи щодо спорудження на території Білого дому бальної зали вартістю 400 мільйонів доларів.

Як пише CNN, Річард Леоне, призначений на посаду ще Джорджем Бушем, зазначив у своєму рішенні, що президент не є власником Білого дому, а лише виконує роль розпорядника резиденцією з обов'язком зберігати її для майбутніх поколінь родин глав держави.

Суддя дав можливість адміністрації президента США подати апеляцію упродовж наступних 14 днів і відклав таким чином набуття чинності вироку. Але попередив, що будь-які споруди, які з'являться на території Білого дому за наступні 2 тижні, можуть підлягати негайному демонтажу.

У рішенні також наголошується, що для будівництва потрібна згода Конгресу. Тому Трамп може повернутися у правове поле, якщо погодить зведення бальної зали з парламентом.

Сам президент звинуватив Національний фонд охорони історичної спадщини, який подав проти нього позов, у "радикальному лівому божевіллі".

