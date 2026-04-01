Росіяни втратили два військові літаки за добу: Ан-26 та винищувач-бомбардувальник Су-34

За попередньою інформацією, на борту Ан-26 перебували близько 30-ти членів екіпажу.

31 березня росіяни втратили зв'язок одразу з двома своїми військовими літаками: Ан-26 та Су-34.

Зв'язок з Ан-26 втратився над Кримом.

Про це повідомили в Міноборони Росії, передає Militarnyi.

В заяві йдеться про те, що зовнішнього втручання у літак не було. Доля екіпажу наразі невідома.

До району ймовірного падіння літака в Криму вже направили пошуково-рятувальні групи.За попередньою інформацією, на борту перебували близько 30-ти осіб.

Ще один втрачений російський літак - винищувач-бомбардувальник Су-34.

Обставини втрати цього літака наразі не коментували офіційно. Імовірно, він міг бути втрачений під час бойового вильоту в ролі носія керованих авіабомб.