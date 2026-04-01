«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Світ

Росіяни втратили два військові літаки за добу: Ан-26 та винищувач-бомбардувальник Су-34

За попередньою інформацією, на борту Ан-26 перебували близько 30-ти членів екіпажу.

Су-34, ілюстративне фото
Фото: міноборони РФ

31 березня росіяни втратили зв'язок одразу з двома своїми військовими літаками: Ан-26 та Су-34.

Зв'язок з Ан-26 втратився над Кримом.

Про це повідомили в Міноборони Росії, передає Militarnyi.

В заяві йдеться про те, що зовнішнього втручання у літак не було. Доля екіпажу наразі невідома.

До району ймовірного падіння літака в Криму вже направили пошуково-рятувальні групи.За попередньою інформацією, на борту перебували близько 30-ти осіб.

Ще один втрачений російський літак - винищувач-бомбардувальник Су-34.

Обставини втрати цього літака наразі не коментували офіційно. Імовірно, він міг бути втрачений під час бойового вильоту в ролі носія керованих авіабомб.

Читайте також
