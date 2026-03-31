Пентагон: США знають про допомогу Росії та Китаю для Ірану і вживають відповідних заходів

Гегсет запевнив, що Штати вже вирішують питання.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон обізнаний про допомогу, яку Росія та Китай надають Ірану, передає «Європейська правда»

Під час пресбрифінгу очільник Пентагону запевнив, що Штати вже вирішують це питання, проте не планують оголошувати про конкретні кроки публічно. 

«Ми точно знаємо, що вони роблять, що вони роблять або не роблять. Нам не потрібно публічно оголошувати, що це таке, але де необхідно, ми вирішуємо це питання, ми пом’якшуємо його наслідки або протистоїмо цьому лоб у лоб», - сказав Гегсет.

  • Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що супутники РФ роблять зйомку військових об'єктів США та інших країн у регіоні Близького Сходу в інтересах Ірану.
  • Видання FT писало, що високопосадовці Ірану та Росії почали таємно обговорювати постачання дронів уже через кілька днів після ударів Ізраїлю та США по Тегерану. Обробка поставок розпочалася на початку березня і, як очікується, буде завершена до кінця місяця.
  • Крім того, публічно Росія підкреслює надання гуманітарної допомоги іранській стороні: минулого тижня вона заявила про відправку понад 13 тонн медикаментів до Ірану через Азербайджан і планує продовжувати такі поставки.
  • Попри ці дані США вирішили піти на часткове зняття санкцій із РФ.
