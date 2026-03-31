Пентагон: США знають про допомогу Росії та Китаю для Ірану і вживають відповідних заходів

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон обізнаний про допомогу, яку Росія та Китай надають Ірану, передає «Європейська правда».

Під час пресбрифінгу очільник Пентагону запевнив, що Штати вже вирішують це питання, проте не планують оголошувати про конкретні кроки публічно.

«Ми точно знаємо, що вони роблять, що вони роблять або не роблять. Нам не потрібно публічно оголошувати, що це таке, але де необхідно, ми вирішуємо це питання, ми пом’якшуємо його наслідки або протистоїмо цьому лоб у лоб», - сказав Гегсет.