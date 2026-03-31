Зеленський: точно невідомо, чи Росія готуватиме загальну мобілізацію, але якщо так, то ціллю може бути не тільки Україна

Зараз втрати ворога на фронті перевищують мобілізацію. 

Президент України Володимир Зеленський не певен, що Росія оголосить загальну мобілізацію, але якщо це станеться, то, на його думку, військовою ціллю для неї буде не лише Україна, а й відкриття паралельного фронту. Про це він сказав на брифінгу після Бучанського саміту. 

Президент вважає, що в питанні мобілізації в Росії є проблемні питання. Але не варто забувати, що й в України – так само. 

“І вони також знають, які питання у нас є з цим треком. Я б не спішив казати, що вони точно робитимуть загальну мобілізацію”, – сказав він.

Повної інформації про це немає. 

“Якщо Росія готується до загальної мобілізації, то ми повинні готуватися, що для загальної мобілізації мало йому тільки України буде”, – сказав він.

Зеленський вважає, що якщо Владімір Путін таки оголосить загальну мобілізацію, то це буде посиленням тиску на Україну і можливістю підготовки відкриття нового фронту.

“Ми завжди говоримо, що це може бути Латвія, Литва, Естонія. Ми не знаємо, хто”, – сказав він.

Зеленський додав, що в Путіна є й досвід початку вторгнення з території Білорусі.


