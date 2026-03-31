Але якщо ворог продовжить бити по українській енергетиці, то вона відповідатиме.

Росія не надсилала жодних сигналів Україні про готовність до енергетичного перемир’я. На завтрашніх онлайн-переговорах зі США президент Володимир Зеленський попросить передати росіянам відповідну пропозицію.

Про це він сказав на брифінгу після Бучанського саміту. Президент додав, що те, що Україну просили не бити по енергетиці Росії – це не новий трек, але він не може назвати, хто саме це робить.

Ці сигнали передають не на президентському рівні. Зеленський наголосив, що країна діятиме дзеркально.

“Якщо вони будуть по нам – ми будемо відповідати. Якщо вони будуть згодні припинити удари по енергетиці – ми будемо відповідати дзеркально”, – сказав Володимир Зеленський.

Учора президент підтвердив, що деякі країни на тлі паливної кризи попросили Україну зменшити удари по енергетиці Росії. Він сказав, що країна діятиме дзеркально.

Україна готова до будь-якої форми миру або перемир’я, яка не порушує її суверенітет.