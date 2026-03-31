Завтра Україна та США проведуть онлайн-переговори. Участь візьме і Марк Рютте

Американська сторона буде представлена не лише Віткоффом і Кушнером, а й сенатором Гремом.

На завтра, 1 квітня, запланована онлайн-зустріч з американськими переговорниками. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу після Бучанського саміту.

Він особисто братиме участь. США представлятимуть сенатор Ліндсі Грем, радник президента Джаред Кушнер, спецпредставник Стів Віткофф та інші.

“Проговоримо, де ми знаходимося і як близько ми до тристоронніх домовленостей. Хоча б до тристоронньої зустрічі”, – сказав він.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони підключиться із Туреччини. Також буде присутній генсек НАТО.

Україна на тристоронніх переговорах готова на компроміс: припинити вогонь на поточних лініях.

“Я вважаю, що це сильна компромісні і погляд, і поведінка української сторони, для того, щоб перейти в дипломатію. Поки що те, що хочуть Росія і те, що поширюють з нами партнери – що вони бачать закінчення війни або гарячої стадії війни, коли Україна вийде зі сходу. Питання в тому, що зараз нові уже терміни. Вони говорять американській стороні – я здивований, як можна вірити в це, просто здивований, стільки років – зараз нові терміни. Вона сказала, що за два місяці, це остання інформація, що вони за два місяця, цитуючи їх, «захоплять схід нашої держави»”, – сказав він.

Президент наголосив, що якщо ціль окупантів лише Донбас і якщо вони кажуть, що здатні його захопити, то для чого погрожують піти далі в випадку відмови України.

“Захопити за два місяці вони нічого не зможуть. Вони прекрасно це розуміють. Вони тиснуть”, – сказав він.

Президент вважає, що сьогодні Москва тисне на Америку, бо там наближаються вибори. США треба робити різні кроки в політиці. Україна сподівається повернути на перемовному треці питання в логіку.

Зеленський також додав, що Росія і "всі" роздратовані допомогою України країнам Близького Сходу. Але Європа – на боці України.

Учора президент повідомив, що тристоронні зустрічі з США і росіянами відкладені через війну на Близькому Сході. США можуть зустрічатися лише на їхній території, а Росія відмовляється туди їхати.

Попередня очна зустріч перемовників трьох країн пройшла в лютому в Женеві.



