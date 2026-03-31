Роковини різанини в Бучі: участь в неформальному засіданні МЗС взяли всі країни ЄС, крім Угорщини

У роковини різанини в Бучі в Україні провели неформальне засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу. Участь взяли міністри закордонних справ усіх країн ЄС, окрім Угорщини.

На сайті МЗС України опублікували спільну заяву за результатами засідання. Міністри та висока представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас підтвердили відданість забезпеченню повної відповідальності Російської Федерації за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти неї, включаючи агресію, що порушує Статут Організації Об'єднаних Націй.

"Ми підтверджуємо нашу відданість забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші найсерйозніші злочини, скоєні у зв'язку з агресивною війною Росії проти України. У цьому контексті ми вітаємо нещодавній прогрес, досягнутий у рамках Ради Європи за підтримки Європейського Союзу у напрямку започаткування діяльності Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Ми також висловлюємо нашу підтримку розслідуванню Міжнародним кримінальним судом ситуації в Україні та закликаємо всі держави-учасниці до повної співпраці", – йдеться в заяві.

Міністри підтвердили незмінну тверду і непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до цілей та принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права.

Контекст

31 березня 2022 армія України звільнила Бучу Київської області від окупації. Того дня стало відомо про воєнні злочини і масові вбивства цивільних людей, які росіяни чинили в цьому місті. Станом на 2023-ий було відомо про 87 убитих російською армією дітей в одному тільки Бучанському районі. Загалом росіяни вбили не менше 1190 мешканців Бучанського району, з яких понад 420 – саме в Бучі. Їхні тіла, зокрема в масових похованнях, знаходили після звільнення від окупантів.



