Норвегія готується до ймовірного нападу Росії у Арктиці: залучає українські оборонні компанії

Вивчення досвіду війни Росії проти України допоможе НАТО захистити Арктику від російського вторгнення "з перших сантиметрів". Таку точку зору журналістам Times висловив командувач армії Норвегії генерал Ларс Лервік, що керує сухопутним компонентом навчань Cold Response 26.

Він пояснив, що асиметрична війна Росії проти України запропонувала нові уроки для планування захисту північної Європи. Лервік, який до навчань з'їздив до України, сказав, що вони "нарощують можливості і масштабують амбіції щодо захисту території… готові не програти бій у перший день… і все ще бути в ньому чотири роки потому".

Норвегія посилює підготовку до ймовірного вторгнення на тлі збільшення Росією шпигунства за ключовими військовими об'єктами. Країна створила першу постійну бригаду в Фіннмарку і залучає українські компанії з оборонних технологій для проєктування оборони.

"Звичайно, оскільки росіяни нарощують свій потенціал, ми також нарощуємо його. Вперше ми створюємо бригаду у Фіннмарку. Порівняно з тим, що росіяни планують зробити по той бік кордону, це не ескалація", – сказав генерал-майор.

Він додав, що триває робота над планом, до якого будуть включені підрозділи Фінляндії, Швеції, Норвегії та інших союзників.

"Ці навчання – перший випадок, коли ми фактично впровадимо одне командування НАТО, один план для скандинавських країн. У нас не було такої структури в скандинавських країнах 500 років", – пояснив командувач армії Норвегії.

Українські виробники безпілотників та фахівці з ракетної техніки співпрацюють з норвезькою промисловістю для розробки сучасних бойових систем, здатних кинути виклик Кремлю. Норвегія протягом повномасштабної війни послідовно підтримувала Україну. Вона є найбільшим покупцем зброї у США для України за програмою PURL.