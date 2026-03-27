Норвегія скасовує колективний захист для українських чоловіків

Уряд Норвегії ухвалив зміни до законодавства, які обмежують дію схеми тимчасового колективного захисту для переміщених осіб з України.

Про це ідеться на урядовому сайті.

Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років, за певними винятками, більше не отримуватимуть автоматичний дозвіл на проживання на основі групової оцінки. Заяви на притулок від цієї категорії осіб розглядатимуть в індивідуальному порядку, проте практика показує, що лише одиниці отримують захист на таких підставах.

Міністерка юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Гансен пояснила це рішення надмірним навантаженням на муніципалітети, дефіцитом житла і необхідністю збалансувати кількість прибулих із сусідніми державами. Вона також підкреслила важливість того, щоб якомога більше громадян залишалися в Україні для підтримання обороноздатності та життєдіяльності суспільства.

Нові правила набудуть чинності найближчим часом.

Обмеження не стосуватимуться тих, хто вже має колективний захист у Норвегії. Також передбачили низку винятків: під дію нових правил не підпадають неповнолітні, чоловіки старші 60 років, особи, які евакуюються за програмою Medevac, а також ті, хто має документальне підтвердження звільнення від військової служби. Крім того, виняток зробили для чоловіків, які самостійно доглядають за дітьми в Норвегії.