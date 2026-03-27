ЦПД: Путін обмежує доступ іноземних фільмів до прокату у РФ, назвавши частину з них “тупими”

Коли президент визначає, яке кіно громадяни мають право дивитися, "це не культурна політика, це – тоталітаризм".

Російський лідер Володимир Путін доручив обмежити доступ іноземних фільмів до прокату у РФ, назвавши частину з них “тупими і непотрібними” та такими, що “шкодять глядачу”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Цю заяву Путіна активно підхопили російські пропагандистські медіа та сторінки у соцмережах.

“Така “зухвала і жорстка” риторика дуже подобається росіянам і сприймається як прояв сили та “турботи про національні інтереси”. Однак подібні ініціативи разом зі стилем їхньої подачі як ніщо інше характеризують реальну суть нинішньої політичної системи в Росії”, – зазначили у Центрі.

У ЦПД зазначають, що коли президент визначає, яке кіно громадяни мають право дивитися, це не культурна політика, це – тоталітаризм.

“Кіно в Росії перестає бути сферою культури чи розваг і перетворюється на інструмент ідеологічної обробки. Обмеження іноземного контенту супроводжується просуванням “правильних” стрічок, які відповідають державному наративу”, – додається у повідмоленні.

Заяви про “захист глядача” лише маскують розширення цензури та посилення контролю над суспільною свідомістю.